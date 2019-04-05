YEMEK

Anadolu'da yemeklerin baş tacı olan sumak suyunu bir hafta boyunca içerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Türk mutfağında önemli bir yeri olan sumak, sadece yemeklere lezzet vermekle kalmıyor aynı zamanda sağlığımız için çeşitli faydalar sunuyor. Ekşi tada sahip olan sumak müthiş bir antioksidan kaynağı. Sumağın güçlü yapısı sayesinde ilaç kullanmadan bazı sağlık problemlerinin üstesinden gelebilirsiniz.

Ekşi tadı sayesinde limona alternatif olarak da kullanılabilen sumak, sağlık açısından çeşitli miktarda vitamin içerir. Akdeniz, İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika'da yetişen sumak, Farşçada kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinir.

Faydalarından bahsedecek olursak;

sumak
Üst solunum yollarından kaynaklı ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Bu etkiyi de antioksidan içeriği sayesinde gerçekleştirir. Beyin sağlığını korur.

Haftada bir kez tükettiğinizde sağlıklı hücrelerin artışını sağlar.

Kandaki insülin dengesini korur. Eğer diyabet ya da yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danıştıktan sonra tüketebilirsiniz.
sumak2

İltihaplanma, deri iltihabı, bronşit gibi hastalıklara şifa olur. Antiinflamatuar özelliği vardır.

Yapılan araştırmalar, sumağın kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya koymuşur. Bu sayede kalp ve karaciğer sağlığını da korur.

Eğer adet dönemleriniz düzensizse ve sancılı geçiyorsa bunun için sumak suyundan faydalanabilirsiniz.
sumak3

Gün içinde tükettiğiniz sumak suyu ile sindirim sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Böylelikle gün içinde yaşadığınız rahatsız edici şişkinlikten kurtulmuş olursunuz.

Vücutta biriken zararlı toksinlerden arındırır. Farklı sağlık problemlerine neden olan zararlı toksinlerden sumak suyu ile arınabilirsiniz.

Anadolu'da yemeklerin baş tacı olan sumak suyunu bir hafta boyunca içerseniz...

Faydalarını sıralayacak olursak;

Faydalarını sıralayacak olursak;
Üst solunum yollarından kaynaklı ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Bu etkiyi de antioksidan içeriği sayesinde gerçekleştirir. Beyin sağlığını korur. Haftada bir kez tükettiğinizde sağlıklı hücrelerin artışını sağlar.

Kandaki insülin dengesini korur

Kandaki insülin dengesini korur
Eğer diyabet ya da yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danıştıktan sonra tüketebilirsiniz. İltihaplanma, deri iltihabı, bronşit gibi hastalıklara şifa olur. Antiinflamatuar özelliği vardır.

Kalp ve karaciğer sağlığını korur

Kalp ve karaciğer sağlığını korur
Yapılan araştırmalar, sumağın kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya koymuşur. Bu sayede kalp ve karaciğer sağlığını da korur. Eğer adet dönemleriniz düzensizse ve sancılı geçiyorsa bunun için sumak suyundan faydalanabilirsiniz.

Sindirim sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz

Sindirim sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz
Her gün düzenli olarak tükettiğinizde sindirim ve gaz şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda vücutta biriken zararlı toksinlerden arındırır. Farklı sağlık problemlerine neden olan zararlı toksinlerden sumak suyu ile arınabilirsiniz.
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