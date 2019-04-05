Ekşi tadı sayesinde limona alternatif olarak da kullanılabilen sumak, sağlık açısından çeşitli miktarda vitamin içerir. Akdeniz, İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika'da yetişen sumak, Farşçada kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinir. Faydalarından bahsedecek olursak;

Üst solunum yollarından kaynaklı ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Bu etkiyi de antioksidan içeriği sayesinde gerçekleştirir. Beyin sağlığını korur. Haftada bir kez tükettiğinizde sağlıklı hücrelerin artışını sağlar. Kandaki insülin dengesini korur. Eğer diyabet ya da yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danıştıktan sonra tüketebilirsiniz.

İltihaplanma, deri iltihabı, bronşit gibi hastalıklara şifa olur. Antiinflamatuar özelliği vardır. Yapılan araştırmalar, sumağın kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya koymuşur. Bu sayede kalp ve karaciğer sağlığını da korur. Eğer adet dönemleriniz düzensizse ve sancılı geçiyorsa bunun için sumak suyundan faydalanabilirsiniz.

Gün içinde tükettiğiniz sumak suyu ile sindirim sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Böylelikle gün içinde yaşadığınız rahatsız edici şişkinlikten kurtulmuş olursunuz. Vücutta biriken zararlı toksinlerden arındırır. Farklı sağlık problemlerine neden olan zararlı toksinlerden sumak suyu ile arınabilirsiniz.

Anadolu'da yemeklerin baş tacı olan sumak suyunu bir hafta boyunca içerseniz...

Faydalarını sıralayacak olursak; Üst solunum yollarından kaynaklı ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Bu etkiyi de antioksidan içeriği sayesinde gerçekleştirir. Beyin sağlığını korur. Haftada bir kez tükettiğinizde sağlıklı hücrelerin artışını sağlar.

Kandaki insülin dengesini korur Eğer diyabet ya da yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danıştıktan sonra tüketebilirsiniz. İltihaplanma, deri iltihabı, bronşit gibi hastalıklara şifa olur. Antiinflamatuar özelliği vardır.

Kalp ve karaciğer sağlığını korur Yapılan araştırmalar, sumağın kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya koymuşur. Bu sayede kalp ve karaciğer sağlığını da korur. Eğer adet dönemleriniz düzensizse ve sancılı geçiyorsa bunun için sumak suyundan faydalanabilirsiniz.