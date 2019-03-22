Anadolu Efes 4. sırayı garantiledi!

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 91-84 mağlup etti.

Moraca Spor Salonu'ndaki müsabakada, geçen hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğini 27-19 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 53-40 önde girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Anadolu Efes, üçüncü periyotu 71-58, karşılaşmayı ise 91-84 kazandı. Anadolu Efes'te 18 sayı üreten Vasilije Micic maçın en skorer oyuncusu unvanını elde ederken, Buducnost VOLI'de ise Edwin Jackson 17 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu. Anadolu Efes, sezonun 18'inci galibiyeti alarak 4. sıradaki yerini garantilerken, Buducnost VOLI 22. mağlubiyetini alarak 15. sırada kaldı.

