Anadolu Efes 56 - 73 Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 17 sayı farkla 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçti. Mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Fenerbahçe Beko, dengeli geçen ilk çeyrekte kısa oyuncularıyla pota altını zorladı. İki takım da boş atışlardan skor üretemezken 5. dakika 6-6'lık eşitlikle geçildi. Periyodun ikinci bölümünde hücumda tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 8-18. Savunmada da rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atış isabetleriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 16-18. Çeyrek boyunca boyalı alan çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, 16. dakikayı Fenerbahçe Beko, 29-23 üstün geçti. Sloukas, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarına Micic, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer'le yanıt veren ev sahibi ekip, farkın açılmasına engel oldu: 32-35. Ancak son bölümde top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 10 sayılık (42-32) avantajla girdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14-2'lik serinin ardından 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükselten (56-34) yükselten sarı-lacivertli ekip, sadece 4 sayı yediği üçüncü periyodu 62-36 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, son periyotta da kontrolü elinde tuttu ve 73-56 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Micic 16, Doğuş Balbay 4, Simon 2, Moerman 3, Dunston 6, Larkin 7, Yiğitcan Saybir, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 10, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 6, Kalinic 9, Melli 2, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 4, Sloukas 3, Barış Hersek, Egehan Arna

1. Periyot: 10-18

Devre: 32-42

3. Periyot: 36-62 MAÇTAN NOTLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan play-off final serisi ilk maçına seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes'in ev sahipliğinde başlayan final serisinin ilk karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu. Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu. ERGİN ATAMAN'A TEPKİ Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti. Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı. HİDAYET TÜRKOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçını izledi.