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Anadolu Efes 59-77 TDS Baskonia (Maç sonucu)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.12.2020 21:35 | Son Güncelleme

THY EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes 59-77 TDS Baskonia (Maç sonucu)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'ya 77-59 yenildi.

Anadolu Efes beşinci yenilgisini alırken, TDS Baskonia altıncı kez kazandı.

Karşılaşmaya Larkin, Simon ve Sertaç'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 3. dakikada 9-3 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alandan sayılarına engel olamasa da Anderson'ın sayılarıyla ilk çeyreği 20-17 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna Beaubois'nın üç sayılık basketiyle başlayan ev sahibi ekip, pota altında rakibine savunma yapmakta zorlandı. TDS Baskonia, Jekiri'nin boyalı alandan basketiyle 16. dakikada ilk kez öne geçti: 30-31. Ribauntlarda rakibinin 22-13 gerisinde kalan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-37 geride gitti.

İlk yarıda pota altını kapatamayan Anadolu Efes, ikinci yarıda ise rakibinin dışarıdan sayılarına engel olamadı ve Baskonia, Polonara'nın üç sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı. Basit top kayıpları yapan ve hücumda organize olamayan lacivert-beyazlı ekip karşısında Baskonia, Peters'ın üç sayılık basketiyle 3. periyodu 63-50 üstün geçti.

Son periyodun 4,5 dakikalık bölümünde sayı bulamayan Anadolu Efes, farkın açılmasına engel olamadı. 33. dakikada 70-50 geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, rakibine 77-59 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcıc (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Simon 5, Anderson 4, Sertaç Şanlı 7, Singleton 5, Moerman 7, Doğuş Balbay 5, Micic 4, Dunston 5, Beaubois 4, Erten Gazi 2, Buğrahan Tuncer 3

TDS Baskonia: Henry 11, Polonara 12, Giedraitis 7, Sedekerskis 4, Fall 12, Peters 18, Jekiri 8, Kurucs 1, Dragic 4, Raiste

  1. Periyot: 20-17

Devre: 37-42

  1. Periyot: 50-63
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