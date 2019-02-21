Anadolu Efes 75 - 65 Olympiakos (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya, Simon ve Moerman'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 9 sayıya (18-9) çıkardı. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı ekip karşısında oyunu dengeleyen ve 13-0'lık seri yakalayan Olympiakos, pota altından ürettiği sayılarla ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 22-29. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Anderson'un arka arkaya kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, boyalı alandan Micic'in ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı çift hanelere (47-37) çıkardı. Olympiakos, Strelnieks'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, final periyoduna 56-49 üstün girdi.