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Anadolu Efes 75 - 65 Olympiakos (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 21.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’u 75-65'lik skorla mağlup etti. Böylece lacivert-beyazlılar 15. galibiyetini elde ederken, Yunan temsilcisi ise 11. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes 75 - 65 Olympiakos (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya, Simon ve Moerman'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 9 sayıya (18-9) çıkardı. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı ekip karşısında oyunu dengeleyen ve 13-0'lık seri yakalayan Olympiakos, pota altından ürettiği sayılarla ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 22-29. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Anderson'un arka arkaya kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, boyalı alandan Micic'in ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı çift hanelere (47-37) çıkardı. Olympiakos, Strelnieks'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, final periyoduna 56-49 üstün girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Pleiss'in pota altından bulduğu basketler 31. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 60-49. Oyunu dengeleyen Olympiakos, boyalı alandan ürettiği sayılarla 35. dakikada farkı 3 sayıya (62-59) indirdi. Pota altından Dunston'ın sayılarla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 75-65 galip ayrıldı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Olympiakos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Öte yandan, müsabakayı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da izledi.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Miguel Angel Perez (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)
Anadolu Efes: Micic 10, Larkin 11, Simon 13, Moerman 12, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay, Motum 5, Pleiss 8, Anderson 5
Olympiakos: Weber 8, Williams-Goss 7, Timma, Printezis 7, Mulutinov 12, Strelnieks 14, Vezenkov 4, Papanikolaou 7, Leday 4, Toupane 2
1. Periyot: 18-22
Devre: 36-35
3. Periyot: 56-49

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Olympiakos THY Euroleague

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