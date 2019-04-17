Anadolu Efes 75 - 68 Barcelona Lassa

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 21, Simon 3, Anderson 5, Moerman 12, Dunston 11, Larkin 12, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Pleiss 9

Barcelona Lassa: Heurtel 12, Blazic 4, Claver 5, Singleton 5, Tomic 14, Pangos 12, Hanga 7, Smits 9, Oriola, Kuric

1. Periyot: 26-15

Devre: 40-36

3. Periyot: 58-49

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle tempolu başlayan Anadolu Efes, Micic ve Moerman'ın etkili performansıyla 5. dakikada farkı çift hanelere (15-4) çıkardı ve Barcelona Lassa'ya mola aldırdı. Moladan sonraki bölüm karşılıklı basketlere sahne olurken, savunmada ritmini bulan lacivert-beyazlı ekip, Micic'in üç sayılık basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 24-11. Boyalı alanı iyi savunan ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Barcelona Lassa iyi bir başlangıç yaptı. İspanya temsilcisi, savunmada ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Pangos'un tempolu oyunuyla 16. dakikada farkı kapattı: 32-32. Bu dakikadan sonra savunmada ve hücumda performansını artıran lacivert-beyazlılar, Pleiss ve Micic'in sayılarıyla yeniden oyunun kontrolünü eline aldı ve 18. dakikayı 40-32 önde geçti. Anadolu Efes, devreyi de 40-36 üstün kapattı.