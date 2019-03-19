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Anadolu Efes 78 - 80 CSKA Moskova

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.03.2019 22:41 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 kaybetti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 10. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 21. kez sahadan galip ayrıldı.

Anadolu Efes 78 - 80 CSKA Moskova

Anadolu Efes 78 - 80 CSKA Moskova

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Micic 6, Simon 13, Moerman 7, Dunston 19, Larkin 11, Beaubois 3, Motum 9, Pleiss 2, Anderson 8
CSKA Moskova: Rodriguez 7, Higgins 19, Kurbanov 4, Bolomboy 4, Hunter 4, De Colo 5, Peters 8, Ukhov 4, Antonov, Vorontsevich, Clyburn 10, Hines 15

1. Periyot: 20-15
Devre: 35-40
3. Periyot: 58-61

Anadolu Efes, karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başladı. Oyunun iki yönünü tempolu oynayan ve pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlılar, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Rodriguez'le hücumda ritmini bulan ve hızlı hücumlardan skor üreten CSKA Moskova, 8. dakikada öne geçti: 14-15. Çeyreğin sonunda sert savunmayı ön plana çıkaran Anadolu Efes, birinci periyodu 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü Dunston ve Hines'ın karşılıklı basketlerine sahne oldu. Rusya ekibi, boyalı alanı savunmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında 17. dakikayı 33-31 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren CSKA Moskova, devreyi 40-35 önde kapattı.

İkinci yarı tempolu başlarken, hücumda Anadolu Efes'i durduran ve topu iyi paylaşarak sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-51. Micic, Dunston ve Anderson'ın arka arkaya bulduğu sayılarıyla hücumda ritmini artıran Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 48-53. Larkin'le periyodun sonunda skor üreten lacivert-beyazlı takıma uzun oyuncularıyla cevap veren Rus ekibi, son çeyreğe 61-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 32. dakikada beraberliği (63-63) yakaladı. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı bölümde Clyburn, Higgins ve De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, 9-0'lık seriyle 35. dakikada farkı yeniden açtı: 63-72. Mücadelenin son anları büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, bitime 59 saniye kala Simon'un dış atış isabetiyle yeniden eşitliği sağladı: 76-76. Lacivert-beyazlı ekibin sert savunmasına rağmen Higgins ile sayı bulan Rusya temsilcisi, 44 saniye kala 78-76 öne geçti. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında serbest atış çizgisine giden Anadolu Efes, bitime 5 saniye kala Simon'un basketleriyle skoru 78-78'e getirdi. Son hücumda Higgins'le pota altından sayı bulan CSKA Moskova, müsabakayı 80-78 kazandı.

ANADOLU EFES 4. KEZ "DALYA" DEDİ
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında karşı karşıya geldiği Rus ekibi CSKA Moskova karşısında bu kulvardaki 400. maçına çıktı. Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli takımı olan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Lacivert-beyazlıların, bugünkü yenilgiyle beraber organizasyonda 200'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor.

Ayrıca, Anadolu Efes müsabakada 400. maça "özel" formayla mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarda süre almış tüm oyuncularının isminin yazılı olduğu formalarla CSKA Moskova karşısına çıktı.

Öte yandan, Medipol Başakşehir Futbol Takımı oyuncularından Arda Turan karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Karşılaşma öncesinde ise 88 yaşında vefat eden Panathinaikos Basketbol Kulübü eski başkanlarından Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes cska moskova

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