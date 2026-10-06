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TFF'de kritik toplantı! Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle bir araya gelecek.

TFF'de kritik toplantı! Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor
Burak Kavuncu

"Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında yer aldığı 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in de tutuklandığı soruşturmanın ardından TFF Yönetim Kurulu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) kritik bir gelişme yaşandı. TFF Yönetim Kurulu'nun cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öğrenildi.

TFF YÖNETİMİNDEN OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI

TFF de kritik toplantı! Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor 1

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası önemli bir karar çıktı.

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul" kararı alınması konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.

"TOPLANTIYA KATILAMADI"

TFF de kritik toplantı! Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunduğu için bugünkü toplantıya katılamadı. Cuma günkü toplantıda yönetim kuruluyla bir araya gelecek ve yönetimiyle birlikte resmi kararı verecek!

'TÜM PİSLİKLERİ BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ' DEMİŞTİ

TFF de kritik toplantı! Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor 3

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Mehmet Arslan'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevinden istifa etmeyeceğini belirterek, “İstifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolundaki bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER GENEL KURUL SÜRECİNDE

TFF de kritik toplantı! Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor 4

Alınan kararın ardından TFF'de olağanüstü seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Federasyonun önümüzdeki süreçte seçim takvimine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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