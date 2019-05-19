Anadolu Efes 83 - 91 CSKA Moskova (THY Euroleague final)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 kaybetti ve şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi.

Maça iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğin sonunda Will Clyburn ve Cory Higgins'e engel olamayınca 29-20'lik skora engel olamadı. İkinci çeyrekte CSKA Moskova farkı 14'e çıkardı ancak Anadolu Efes, tüm oyuncularından katkı alarak farkı 2'ye kadar indirdi ve devreye 44-42 girildi.

Üçüncü çeyrek başında CSKA Moskova, ribauntlara hakim oldu ve inen farkı artırmayı başardı. Fark yine 14'e kadar çıktı. Ancak, Anadolu Efes tekrar kollektif çabayla farkı 6'ya kadar indirmeyi başardı. Maçın son çeyreğine tekrar CSKA, iyi başladı ve farkı 8'e kadar çıkardı. Anadolu Efes, tekrar farkı indirip mücadele etse de maç sonunda şutlarda isabet sağlayamadı. Maçın son anlarında hata yapmayan CSKA Moskova, karşılaşmadan 91-83 galip ayrılarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.

