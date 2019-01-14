SPOR

Anadolu Efes 97 - 78 Afyon Belediyespor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 14.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes 97 - 78 Afyon Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi.

Müsabakaya Motum ve Larkin'in sayılarıyla 12-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 18-6 üstün geçti. İki takım da pota altından basketler bulurken, lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Motum'un pota altından bulduğu sayılarla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 19 sayıya (35-16) taşıdı. Afyon Belediyespor, Calloway ve Cevher Özer'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 51-38 önde gitti.

İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 59-38. Dış atışlardan skor üreten Afyon Belediyespor'a Onuralp Bitim'in basketleriyle karşılık veren lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 74-58 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan ve Onuralp Bitim'in pota altından üst üste kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 22 sayıya (86-64) taşıyan Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 97-78 kazandı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural
Anadolu Efes: Micic 4, Larkin 14, Metecan Birsen 18, Motum 17, Dunston 10, Mustafa Kurtuldum 2, Ömercan İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 14
Afyon Belediyespor: Calloway 10, Serkan Menteşe 7, Altan Erol 16, Zelionis 7, Carter 5, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 15, Hagins 9, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın 2, Talat Altunbey

  1. Periyot: 29-16
    Devre: 51-38
  2. Periyot: 74-58
Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
F.Bahçe'den 25 sayılık farkF.Bahçe'den 25 sayılık fark
All-Star 2019'da kadrolar açıklandıAll-Star 2019'da kadrolar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Afyon Belediyespor

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Muslera'da flaş gelişme

Muslera'da flaş gelişme

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Avrupa'nın en iyi takımını yendik'

'Avrupa'nın en iyi takımını yendik'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

G.Saray'da şok tepki! 'Sokak kabadayısı...'

G.Saray'da şok tepki! 'Sokak kabadayısı...'

F.Bahçe'nin ismi değişti! Dev sponsor

F.Bahçe'nin ismi değişti! Dev sponsor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 76 - 69 Darüşşafaka Tekfen

Daçka deplasmanda kayıp

Anadolu Efes 97 - 78 Afyon Belediyespor

Efes Afyon'u farklı geçti

Fenerbahçe Beko 89 - 64 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol

F.Bahçe'den 25 sayılık fark

Tahincioğlu All-Star 2019'da kadrolar açıklandı

All-Star 2019'da kadrolar açıklandı

Disiplin Kurulu Michael Eric'e 5 maç ceza verdi

Eric'e 5 maç ceza

Darüşşafaka Tekfen 94 - 87 Türk Telekom

Olaylı maç Daçka'nın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.