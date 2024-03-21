Anadolu Efes, ALBA Berlin'i 85-84 mağlup ederek play-in umutlarını korudu

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci ayağında 31. hafta müsabakasında Anadolu Efes, ALBA Berlin’i konuk etti.

SON TOPTA MÜTHİŞ BLOK

Son çeyreği kıran kırana geçen maçta son topta Tyrique Jones geçit vermedi ve Anadolu Efes karşılaşmayı 85-84 kazandı.

14'NCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla çift maç haftasını 2’de 2 ile kapatan Anadolu Efes 14. galibiyetini alarak play-in şansını sürdürürken ALBA Berlin ise 26. yenilgisini yaşayarak son sırada kaldı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 23-23

2. çeyrek: 53-40

3. çeyrek: 65-67

4. çeyrek: 85-84





