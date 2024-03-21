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Anadolu Efes, ALBA Berlin'i 85-84 mağlup ederek play-in umutlarını korudu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 23:01
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THY EuroLeague 31. haftasında Anadolu Efes, ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz zorlu mücadelede rakibini 85-84 mağlup etti. İşte detaylar...

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci ayağında 31. hafta müsabakasında Anadolu Efes, ALBA Berlin’i konuk etti.

SON TOPTA MÜTHİŞ BLOK

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Son çeyreği kıran kırana geçen maçta son topta Tyrique Jones geçit vermedi ve Anadolu Efes karşılaşmayı 85-84 kazandı.

14'NCÜ GALİBİYET

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Bu sonuçla çift maç haftasını 2’de 2 ile kapatan Anadolu Efes 14. galibiyetini alarak play-in şansını sürdürürken ALBA Berlin ise 26. yenilgisini yaşayarak son sırada kaldı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 23-23
2. çeyrek: 53-40
3. çeyrek: 65-67
4. çeyrek: 85-84

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