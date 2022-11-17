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ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI CANLI İZLE! Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.11.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Barcelona maçının, yayın saati ve kanalı; THY EuroLeague'in 8. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Euroleague'de son 2 sezonun şampiyonu kozlarını paylaşacak. Bilindiği üzere temsilcimiz 2022-2023'te çıktığı 7 karşılaşmanın 2'sinden galip 5'inden yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI CANLI İZLE! Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Maç, bugün (17 Kasım 2022 Perşembe) oynanacak. Temsilcimiz bu maçla Avrupa kupalarında 775. maçını oynamış olacak. Birçok kişi arama motorlarında Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle ekranını sorguluyor. İşte Anadolu Efes Barcelona basketbol maçının yayın saati ve kanalı...

ANADOLU EFES BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Barcelona maçı bugün (17 Kasım Perşembe) saat 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes Barcelona maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES BARCELONA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Barcelona maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES VE BARCELONA 37. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Anadolu Efes ve Barcelona 2000 yılından bu zamana THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirine rakip olacak. Anadolu Efes ile Barcelona arasında daha önce yapılan 36 karşılaşmanın 12'sini lacivert-beyazlılar, 14'ünü İspanyol ekibi kazandı.

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Anadolu Efes barcelona thy euroleague

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