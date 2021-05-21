Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'e karşı durumu 2-0 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Icrypex’i 104-86 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0'a getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 60-44 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Bryant Dunston 21 sayıyla oynarken Beşiktaş Icrypex’te James Blackmon 16 sayı kaydetti.

Seride 3’üncü maç Beşiktaş Icrypex’in ev sahipliğinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Anadolu Efes bu mücadeleden de galip ayrılırsa finale yükselecek.

