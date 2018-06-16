Anadolu Efes Buğrahan Tuncer'i transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Eskişehir temsilcisinde geçiren skorer oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Buğrahan, geride kalan sezonda ligde 30 maçta forma giyip 10,2 sayı ortalaması yakalamıştı.
Anadolu Efes, daha önce de Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'i kadrosuna katmıştı.
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