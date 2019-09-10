SPOR

Anadolu Efes, Chris Singleton'ı kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 10.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Anadolu Efes, Chris Singleton'ı kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan ve Euroleague'de de final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Adrien Moerman'ın sakatlık sebebiyle ameliyat olmasından dolayı dört numara pozisyonunda bir oyuncuya ihtiyaç duyan lacivert-beyazlı ekip, bu bölgedeki boşluğu geçen sezonu Barcelona formasıyla tamamlayan Chris Singleton ile doldurdu.

1412

Geçen sezon İspanya Ligi’nde 40 maçta 24.45 dakika ortalama süre alan 29 yaşındaki oyuncu, maç başına 9,6 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Singleton, Euroleague'de ise 35 maçta 24,58 dakika ortalama süre alarak, maç başına 8,0 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları yakaladı.

1000


PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Sinan Güler Daçka'daSinan Güler Daçka'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chris Singleton anadolu efes basketbol süper ligi barcelona

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

F.Bahçe'den Mehmet Ekici kararı

F.Bahçe'den Mehmet Ekici kararı

Falcao bunu ilk kez açıkladı! Fatih Terim itirafı

Falcao bunu ilk kez açıkladı! Fatih Terim itirafı

Arjantin'de Maradona çılgınlığı

Arjantin'de Maradona çılgınlığı

EURO 2020 Elemeleri'nde 10 karşılaşma oynandı

EURO 2020 Elemeleri'nde 10 karşılaşma oynandı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Efes, Chris Singleton'ı kadrosuna kattı

Barcelona'dan flaş transfer! Resmen açıklandı

Darüşşafaka Tekfen Sinan Güler'i kadrosuna kattı

Sinan Güler Daçka'da

Matt Lojeski: Avrupa'da iyi bir noktaya gelmek istiyoruz

'Avrupa'da iyi bir noktaya gelmek istiyoruz'

Barış Ermiş: EuroCup hep içimde bir uktedir

'EuroCup hep içimde bir uktedir'

Semih Erden Pınar Karşıyaka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Semih Erden Karşıyaka'da

Beşiktaş Sompo Sigorta Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş'ta transfer sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.