Anadolu Efes deplasmanda Maccabi FOX'u mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yendi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise 14. yenilgisi aldı. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti.
Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.
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