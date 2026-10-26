Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kavgayla başladı! Sahada ortalık karıştı

Trendyol Süper Lig'de tüm Türkiye'nin kilitlendiği RAMS Park'taki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, başlama düdüğüyle birlikte olağanüstü bir gerilime sahne oldu. İki ezeli rakibin kozlarını paylaştığı dev mücadelenin henüz ilk saniyelerinde yaşanan olay, tribünleri ve ekran başında maçı takip eden milyonları şoke etti.

16. SANİYEDE HAVA TOPU MÜCADELESİNDE ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın henüz 16. saniyesinde gerçekleşen bir hava topu mücadelesinde Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku ile Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi. İkili arasında pozisyon sonrasında yaşanan sert fiziksel temas ve sözlü diyalog, aniden tansiyonun zirve yapmasına neden oldu.

BÜTÜN FUTBOLCULAR OLAY YERİNE KOŞTU

İki oyuncu arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine kısa süre içinde sahadaki neredeyse bütün futbolcular olay yerine koştu. İki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede ve karşılıklı itişmeler nedeniyle oyun tamamen dururken, hakem ve kaptanlar tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Yaklaşık 1 dakika süren yoğun tartışmaların ve araya giren diğer futbolcuların çabalarının ardından oyuncular güçlükle ayrıldı ve dev derbi kaldığı yerden devam etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)