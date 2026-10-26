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Derbinin karesi şimdiden belli! Yürek ısıtan fotoğraf

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbi öncesinde RAMS Park tribünlerinde alkış toplayan görüntüler yaşandı. Galatasaraylı bir baba, Fenerbahçe forması giyen küçük kızıyla birlikte sarı-kırmızılı tribünlerde yerini alarak futbolun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

Derbinin karesi şimdiden belli! Yürek ısıtan fotoğraf
Emre Şen

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde RAMS Park'ta futbolun dostluk ve kardeşlik yönünü ön plana çıkaran iç ısıtan anlar kaydedildi. Rekabetin ve tansiyonun yüksek olduğu dev mücadele öncesinde sarı-kırmızılı bir taraftarın sergilediği tutum futbolseverlerin takdirini topladı.

MİNİK FENERBAHÇELİYE GALATASARAY TRİBÜNÜNDE SICAK KARŞILAMA

Galatasaraylı baba, tuttuğu takımın formasıyla maça gelen küçük kızını Fenerbahçe formasıyla Galatasaray tribünlerine götürdü. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğunlukta olduğu tribünde Fenerbahçe formasıyla yer alan minik futbolsever, diğer taraftarlar tarafından büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandı.

O ANLAR FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Tribündeki Galatasaraylı futbolseverler, küçük kızla yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İki ezeli rakip arasındaki centilmenliği ve sporun güzelliğini en yalın haliyle yansıtan bu anlar, stadyumdaki diğer taraftarlar ve sosyal medyada görüntüleri izleyen spor kamuoyu tarafından "Derbinin en güzel karesi" yorumlarıyla desteklendi.

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Galatasaray Galatasaray
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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