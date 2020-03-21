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Anadolu Efes: En büyük dileğimiz testlerin negatif çıkması

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

Anadolu Efes: En büyük dileğimiz testlerin negatif çıkması

LACİVERT BEYAZLI KULÜBÜN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANAN MESAJDA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz."

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