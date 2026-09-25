Anadolu Efes EuroLeague'e mağlubiyetle başladı: Temsilcimiz son çeyrekte yıkıldı!

EuroLeague’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona’ya 89-82 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

EFES MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, hücumda etkili bir görüntü sergiledi. Lacivert-beyazlılar, mücadelenin 5. dakikasında 20-6’lık skorla rakibi karşısında 14 sayılık üstünlük yakaladı. Efes, ilk çeyreği de 25-16 önde tamamladı.

BARCELONA GERİ DÖNDÜ

İkinci periyotta oyunun dengesi değişti. Barcelona, Dario Brizuela’nın skorer performansıyla farkı kapatırken, ev sahibi ekip soyunma odasına 45-44 önde girmeyi başardı. Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamayarak devre sonunda geriye düştü.

EFES SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyrekte iki takım da üstünlük için mücadele etti. Anadolu Efes adına Dario Saric’in ürettiği sayılar dikkat çekerken, lacivert-beyazlı ekip son çeyreğe 67-63 üstünlükle girdi.

SON BÖLÜMDE BARCELONA KAZANDI

Karşılaşmanın final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Anadolu Efes’in yaptığı basit hataları değerlendiren Barcelona, özellikle maçın son bölümünde kritik şutlarda isabet buldu. İspanyol ekibi, mücadeleden 89-82 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Barcelona’da Dario Brizuela 20, Kevin Punter ise 19 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı. Anadolu Efes’te Mike James 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dario Saric mücadeleyi 17 sayıyla tamamladı.