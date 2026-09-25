Tüm ülke onu konuşuyor! Vedat Muriqi durdurulamıyor

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Kosova, sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede skor uzun süre değişmedi.

Ev sahibi ekip, aradığı golü 83. dakikada buldu. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Vedat Muriqi, Krasniqi'nin direkten dönen şutunu tamamlayarak topu ağlara gönderdi ve Kosova'yı öne geçirdi.

SON 2 MAÇTA 5 GOL

Muriqi'nin kaydettiği gol, Kosova'ya galibiyeti getirirken golcü futbolcunun da son dönemdeki formunu sürdürmesini sağladı. Deneyimli forvet, son 2 resmi maçında 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe forması giyen Muriqi, Süper Lig'de oynanan Eyüpspor karşılaşmasında ise tam 4 gol atarak dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'DEN 4 FUTBOLCU SAHADA

Kosova'nın İrlanda Cumhuriyeti karşısındaki mücadelesinde Türkiye'den 4 futbolcu forma giydi. Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Beşiktaşlı Rashica'nın yanı sıra Dellova ile Ermal Krasniqi de Kosova adına sahada yer aldı.