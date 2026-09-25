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Burak Yılmaz, Türk futboluna geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK'da Uğur Uçar depreminin ardından teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir isim oturuyor! Gaziantep FK ayrılığının ardından boşta olan 41 yaşındaki iddialı çalıştırıcı Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekiple 3 yıllık dev bir sözleşme imzalamak üzere resmen el sıkıştı.

Burak Yılmaz, Türk futboluna geri döndü! İşte yeni adresi
Emre Şen

Süper Lig'e bu sezon adım atan ve geride kalan 6 haftada topladığı 7 puanla beklentilerin uzağında kalarak faturayı Uğur Uçar'a kesen Arca Çorum FK, yeni hocasını şipşak buldu! Uçar'ın görevine son verilmesinin ardından şampiyon hocalarla anılan kırmızı-siyahlı yönetimin, ligde fırtınalar estirmek için takımın başına büyük bir sürprizle Burak Yılmaz'ı getirme konusunda kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi.

FLAŞ İMZA: TAM 3 YILLIK DEV SÖZLEŞME!

Burak Yılmaz, Türk futboluna geri döndü! İşte yeni adresi 1

Gaziantep FK ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir dinlenen ve yeni adresi spor kamuoyunda büyük bir merak konusu olan 41 yaşındaki genç teknik adam, Çorum temsilcisinin projesine hiç düşünmeden "evet" dedi. Tarafların yapılan kritik zirvede her konuda el sıkıştığı ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı kulüple tam 3 yıllık uzun soluklu bir sözleşmeye imza atacağı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI, ANADOLU'DA PİŞTİ!

Burak Yılmaz, Türk futboluna geri döndü! İşte yeni adresi 2

Olaylı bir şekilde başladığı teknik direktörlük serüveninde Beşiktaş'ta ateşten gömleği giyen, ardından sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK gibi zorlu camialarda dümene geçen Burak Yılmaz, kariyerinde yepyeni ve iddialı bir sayfa açıyor. Saha kenarındaki hırslı yapısı ve agresif stiliyle tanınan Yılmaz'ın, çok kısa süre içinde Çorum'a giderek resmi imzayı atması ve takımın başında meşaleyi yakması bekleniyor!

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Çorum Burak Yılmaz
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