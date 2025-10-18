SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Anadolu Efes Euroleague’in 5. haftasında Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu!

Euroleague’in 5. haftasında Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a evinde 95-81 yenildi. Üçüncü çeyrekte kontrolü kaybeden Efes, farkı kapatamadı. Maçta Ercan Osmani ve Papagiannis sakatlandı. İşte detaylar...

Anadolu Efes Euroleague’in 5. haftasında Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu!
Berker İşleyen

Euroleague’in 5. haftasında Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u ağırladı. Mücadeleye iki ekip de dengeli başladı ve ilk 5 dakika 12-12 eşitlikle geçildi.

İLK ÇEYREK YUNAN TEMSİLCİSİNİN

Larkin’in üçlüğüyle öne geçen Efes’e 5-0’lık seriyle karşılık veren Panathinaikos, ilk periyodu 22-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes Euroleague’in 5. haftasında Panathinaikos a 95-81 mağlup oldu! 1

PANATHİNAİKOS FARKI AÇTI

İkinci çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Cedi Osman’ın katkısıyla farkı 7 sayıya çıkardı. Efes’in top kayıplarını iyi değerlendiren Panathinaikos devreye 43-42 önde girdi. Larkin’in sayısıyla öne geçen Efes, rakibinin dış atışlarına karşılık veremedi. Sloukas ve Hernangomez’in etkili oyunuyla fark çift hanelere çıktı ve Panathinaikos üçüncü çeyreği 69-52 önde kapattı.

Anadolu Efes Euroleague’in 5. haftasında Panathinaikos a 95-81 mağlup oldu! 2

EFES’İN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Son çeyrekte fark 20 sayıya kadar yükseldi. Anadolu Efes, 9-0’lık seriyle reaksiyon göstermeye çalışsa da savunmada başarılı olamadı. Panathinaikos, üstün oyununu sürdürerek mücadeleyi 95-81 kazandı.

İKİ OYUNCU SAKATLANDI

Müsabakada Anadolu Efes’ten Ercan Osmani ilk periyotta, Panathinaikos’tan Papagiannis ise ikinci periyotta sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli takım kampını terk etmişti! Berke Özer için Lille'den açıklamaMilli takım kampını terk etmişti! Berke Özer için Lille'den açıklama
Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı!Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Panathinaikos Ergin Ataman son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.