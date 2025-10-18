Anadolu Efes Euroleague’in 5. haftasında Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu!

Euroleague’in 5. haftasında Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u ağırladı. Mücadeleye iki ekip de dengeli başladı ve ilk 5 dakika 12-12 eşitlikle geçildi.

İLK ÇEYREK YUNAN TEMSİLCİSİNİN

Larkin’in üçlüğüyle öne geçen Efes’e 5-0’lık seriyle karşılık veren Panathinaikos, ilk periyodu 22-21 üstün tamamladı.

PANATHİNAİKOS FARKI AÇTI

İkinci çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Cedi Osman’ın katkısıyla farkı 7 sayıya çıkardı. Efes’in top kayıplarını iyi değerlendiren Panathinaikos devreye 43-42 önde girdi. Larkin’in sayısıyla öne geçen Efes, rakibinin dış atışlarına karşılık veremedi. Sloukas ve Hernangomez’in etkili oyunuyla fark çift hanelere çıktı ve Panathinaikos üçüncü çeyreği 69-52 önde kapattı.

EFES’İN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Son çeyrekte fark 20 sayıya kadar yükseldi. Anadolu Efes, 9-0’lık seriyle reaksiyon göstermeye çalışsa da savunmada başarılı olamadı. Panathinaikos, üstün oyununu sürdürerek mücadeleyi 95-81 kazandı.

İKİ OYUNCU SAKATLANDI

Müsabakada Anadolu Efes’ten Ercan Osmani ilk periyotta, Panathinaikos’tan Papagiannis ise ikinci periyotta sakatlanarak oyuna devam edemedi.