Erman Toroğlu derbinin hakemine verdi veriştirdi! "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 ile geçerken, derbide yaşanan pozisyonlar maça damga vurdu. Maçın ardından yorumlarda bulunan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu hakemi yerden yere vurdu.

"YÜREĞİN YOKSA HAKEMLİĞİ BIRAK!"

Erman Toroğlu, "Maçın içine eden hakem oldu. Yazık. Niye biliyor musun? Maç çok önemli değil yani, atarsın atmazsın filan. O Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak. Yapma. Yani Yorumlu bir pozisyon değil hocam bu!

Çok kötü bir hakem, bana çok kötü bir maç izlettirdi. Yani bir maçta 10-12 sarı kart olur da bir kırmızı kart olursa, o hakem olmaz hocam. Maçın içine etti hakem...

"SEZONUN ADINI DEĞİŞTİRİYORUM..."

"Bu sezonun adını değiştiriyorum. Bu sezonun adı 'Sakın Ha' sezonu olacak bu sezon temiz değil."

"BİR DAHA BAKMAK LAZIM O VAR'A"

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu golde çizilen VAR çizgisini eleştirdi. Toroğlu,

"Bir gol var, ofsayt değil verdi VAR. Fakat şunu söyleyeyim; bir daha bakmak lazım o VAR'a.

Bilmiyorum yani... Zaten VAR'lar Türkiye'de çok karışık. VAR var da, VAR yok... Bir daha bakmak lazım...." dedi.

SANE'NİN TARTIŞMALI POZİSYONLARINI YORUMLADI!

"Sane'ye iki kere kırmızı kart gösterilmesi lazımdı. Osimhen, net ve kemiksiz oyundan atılması lazım. Hakem maçın içine etmiş. Derbilere tecrübeli hakem lazım, deneme tahtası değil."