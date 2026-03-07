Taşacak Bu Deniz 21. bölüm fragman izle! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümün hemen ardından 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanındaki sahneler izleyicileri heyecanlandırırken sosyal medyada; 'kaç bölümdür beklediğimiz şey', 'her sahnesi ayrı güzel' gibi yorumlar yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil’in Oruç’la ve İso’yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar. Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir.

Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar. Ama Fadime’nin bir itirafı İso’yu deliye çevirir. Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanırlar.

Ancak Adil’in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme’nin peşine düşer. Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep’e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.