Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için olay sözler: 2 kırmızı kartı da atladı!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının ardından beIN Trio ekibi, hakem Ozan Ergün'ün karşılaşmadaki yorumladı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken karşılaşmanın en çok tartışılan konularından biri hakem Ozan Ergün oldu.

Ergün'ün kararları tartışmalara neden olurken beIN Trio ekibi hakemin kararlarını değerlendirdi.

İŞTE O YORUMLAR...

"NET SARI KART" 

2. dakikada Murillo'nun Barış Alper'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Bu hareket sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kart bu.

Bülent Yıldırım: Net şekilde sarı kart.

"FAUL KARARI YANLIŞ" 

3. dakikada Oh'un Abdülkerim'e müdahalesinde faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemi çok eleştirmiyorum.

Deniz Çoban: Futbolda buna faul çalarsanız, her mücadeleye faul çıkar.

Bülent Yıldırım: Devam kararı daha doğru olurdu.

"SARI KART OLMALIYDI" 

4. dakikada Olaitan'ın Sallai'ye müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Sportmenlik dışı davranış var. Hakem yere bakıyor. Hareket sert değil, kontrolsüz değil. Top gittikten sonra rakibe sportmenlik dışı davranış. Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Top oyunda değil. Rakibe yönelik. Çelmeyi dışarıda yapsan kavga sebebi. Sarı kart olmalıydı.

"SARI KART KARARI DOĞRU" 

5. dakikada Osimhen'in Ersin'e müdahalesi sonrası sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ersin'in diz bölgesine basıp tarayarak aşağı indi Osimhen'in ayağı. Basıp aktarsa kırmızı kart denebilir. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Osimhen'in hareketi sarı kart. Basmıyor, ayak orada kalmıyor, tarayarak iniyor.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

"ORKUN'A SARI KART" 

16. dakikada Sallai'nin Orkun'a faulünde sarı kart gerekir mi? Orkun'un itirazına sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Orkun'a normalde sarı kart ama göstermediniz sarı kartı. Orkun 40 bin seyircisinin önünde hakemi ateşe attı. 'Topu aldım gole gidiyordum, beni düşürdüler, hakem kart göstermedi' diye hakemi şikayete atıyor. Sallai'nin müdahalesi bence de sadece faul.

Bahattin Duran: Orkun'un yaptığı hareketlerden ötürü sarı kart görmesi lazımdı. Orkun'u çağırıp uyarmadı da, tepkisiz kaldı. Sallai'nin faulü de kontrolsüz hareket sınırında, kart göstermemesini eleştirmem.

Bülent Yıldırım: Dakika 16 oldu, kontrol yok. Orkun sizi zor duruma düşürmek için harekete geçti, tepki yok.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Derbi sarı kart kırmızı kart son dakika beşiktaş galatasaray Trio programı
