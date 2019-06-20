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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisinin 7. maçı biletleri tükendi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 20.06.2019 22:44 | Son Güncelleme

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisinin 7. maçı biletleri tükendi

Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.

Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Fenerbahçe Beko

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