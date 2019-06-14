Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 74-57’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar seride 2-1 öne geçti. İki takım bu müsabaka ile birlikte bu sezon 10. kez karşı karşıya gelirken, Efes rakibine karşı 6. galibiyetini elde etti. Efes ile Fener, Basketbol Süper Ligi'nde 5, THY Euroleague'de 3, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 1'er kez olmak üzere oynanan 9 maçta sarı-lacivertliler de parkeden 4 kez galip ayrıldı.
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