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Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

2016-17 sezonunda Anadolu Efes'te forma giyen ABDli basketbolcu Tyler Honeycutt hayatını kaybetti. Honeycutt'ın Los Angeles’da polisle çatışmaya girdiği ve sonrasında evinde intihar ettiği belirtildi.

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!

Anadolu Efes'in eski basketbolcusu Tyler Honeycutt'ın polisle girdiği çatışma sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks bölgesindeki bir eve saklandığı, eve giren polisler tarafından da ölü bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kariyerinde bir dönem Sacramento Kings forması da giyen Honeycutt'ın ismi verilmezken, hiçbir polis memurunun yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

KULÜBÜ DE AÇIKLADI
Bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Birleşik Amerikalı forvet Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybetmesi üzerine, oyuncunun geçen sezon formasını giydiği Rusya'nın Khimki takımı bir açıklama yayınladı.

Khimki Moskova Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybettiği doğrulanırken, "Tyler Honeycutt vefat etti. Oyuncunun menajeri sayın Aaron Mintz de Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Tyler'ın ailesi ve dostlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Tyler" denildi.

Öte yandan EuroLeague organizasyonunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Honeycutt'ın sevenlerine başsağlığı dilendi.

TYLER HONEYCUTT KİMDİR?
Kariyerinde daha önce Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings ve Houston Rockets formalarını giyen 2,03 metre boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini İsrail'in Nes-Ziona takımında yaşamıştı. Son olarak Rusya'nın Khimki takımında oynayan ABD'li oyuncu, burada bir de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra Anadolu Efes'e transfer olmuş ve sonrasında tekrardan Khimky'e geri dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Tyler Honeycutt Türkiye Basketbol Ligi

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Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!

Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut hayatını kaybetti!

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fenerliyse dengesizdir
Abd polisinin eline sağlık.
Ulan honeycut allstar da smaç şampiyonu olmuş adamsın ne bu şimdi çatışma falan...
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