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Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, artık '12 Dev Adam'

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türk Mili Takımı’nda oynayacağını açıkladı.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, artık '12 Dev Adam'

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.

Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum" dedi.

"Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici" ifadesini kullanan Larkin, şu görüşlere yer verdi:

"Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."

Larkin, milli takım formalı bir görselini de paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Shane Larkin A Milli Erkek Basketbol Takımı

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