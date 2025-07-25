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Anadolu Efes, Isaia Cordinier'i kadrosuna kattığını açıkladı

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes Isaia Cordinier'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Anadolu Efes, Isaia Cordinier'i kadrosuna kattığını açıkladı
Burak Kavuncu

Yeni sezon hazırlıklarında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Anadolu Efes sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada Isaia Cordinier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-beyazlılar, Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı.

Isaia Cordinier, üç sezon formasını giydiği Virtus Segafredo Bologna ile yollarını ayırmıştı.

28 yaşındaki Fransız oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanırken geçtiğimiz sezon Virtus Bologna formasıyla toplam 34 EuroLeague maçına çıktı. Isaia Cordinier, müsabaka başına 12.0 sayı, 3.9 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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transfer Anadolu Efes Bologna FC 1909 son dakika
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