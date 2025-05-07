Anadolu Efes, Panathinaikos'a son maçta yıkıldı!

THY Euroleague play-off serisinde 5. maçlar bugün tamamlandı ve Final Four’a kalan 2 takım daha belli oldu. Final Four’a ilk bilet alan Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u 3-0’la geçerken, Olympiakos ise Real Madrid’i 3-1’lik seri sonunda saf dışı bıraktı.

Play-off’larda 4. maçlar sonunda eşitlik olan eşleşmelerde Fransa temsilcisi AS Monaco, Barcelona’yı 85-84 mağlup etti ve son 4’e adını yazdırdı. A. Efes ise Yunanistan’da Panathinaikos’a konuk olurken, müsabakayı 75-67 kazanan Ergin Ataman’ın öğrencileri bileti almayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Berlin’deki Final Four’da parkeye çıkan 4 takımdan 3’ü bu yıl da bu başarıyı tekrarladı.

KUPA ABU DABİ’DE YÜKSELECEK

Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 23-25 Mayıs’ta düzenlenecek. Yarı finalde Fenerbahçe-Panathinaikos ile eşleşirken, Olympiakos da AS Monaco ile karşılaşacak.