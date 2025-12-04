Anadolu Efes, Real Madrid'e 81-75 mağlup oldu

Trifunovic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyete rağmen ortaya koydukları enerji ve istek için oyuncularını kutlayan Radovan Trifunovic, "Açık alan savunmasında iyi iş çıkarttık. Çok kolay çembere gittiler. Bu noktada top kayıplarımız çok can yaktı." ifadelerini kullandı.

Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle tam kadro sahaya çıkamadıklarını hatırlatan Trifunovic, "Tam kadro olarak mücadele edeceğimiz günleri bekliyoruz. Bu dar kadroyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, oyuncular açısından da çok kolay değil. Beaubois sakatlığını atlattı ve aramıza döndü. O her zaman takıma katkı veriyor. Bu maçta da çok iyi oynadı. O, bu takımın gerçek lideri." diye konuştu.

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo ise çok zor bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Anadolu Efes'in müsabakada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Scariolo, "Çok zor bir galibiyet aldık. Anadolu Efes, bize en iyi yüzünü gösterdi. Beaubois'dan iyi katkı aldılar. Mutluyuz. İlk yarıda iniş çıkışlar vardı ancak ikinci yarıda özellikle savunma ribauntlarıyla oyunun kontrolünü elimize aldık ve maçı kazandık. Usman Garuba da skor üretemediği en iyi maçlarından birini oynadı." şeklinde görüş belirtti.