Anadolu Efes taraftarı "mola alsana" diye tezahürat yaptı, sinirlenen Ergin Ataman sahayı terk etti

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, play-off serisinin dördüncü maçında sahasında ağırladığı Panathinaikos'u 85-82 mağlup etti. Anadolu Efes taraftarının eski antrönerleri Ergin Ataman'a "mola alsana" şeklinde yaptığı tezahürat karşılşamaya damgasını vurdu.

Taraftarın Panathinaikos'un çalıştırıcısı Ergin Ataman'a yönelik, "Mola alsana, mola alsana, Ergin Ataman mola alsana!" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarın tezahüratına sinirlenen Ergin Ataman ise sahayı terk etti.

ANADOLU EFES EVİNDE PANATHİNAİKOS'U DEVİRDİ

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisi dördüncü maçında Yunanistan devi Panathinaikos'u konuk etti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 85-82 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi ve Final Four umutlarını son maça taşıdı.

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SARP ATAMAN'DAN OLAY PAYLAŞIM!

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman maçın ardından bir paylaşım yaptı. Sarp Ataman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler."

CEDİ OSMAN DA TEPKİ GÖRDÜ

Panathinaikos forması giyen Cedi Osman'a da Anadolu Efes taraftarları tepki gösterdi. Anadolu Efes taraftarları, yıldız basketbolcunun röportaj verdiği anlarda ıslıklı tepkileriyle dikkat çekti.

2 ŞAMPİYONLUK KAZANMIŞTI!

Ergin Ataman, Anadolu Efes'te uzun yıllar görev aldı. Ergin Ataman, Anadolu Efes'te görev yaptığı son dönemde EuroLeague'de 2 şampiyonluk kazandı.

Anadolu Efes, Ergin Ataman yönetiminde aynı zamanda EuroLeague'de 1 final oynadı.