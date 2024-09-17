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  4. Ergin Ataman'dan 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' pankartına ilişkin ilk açıklama geldi! "Misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı"

Ergin Ataman'dan 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' pankartına ilişkin ilk açıklama geldi! "Misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 10:23
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Türk basketbolunun efsane ismi Ergin Ataman, Panathinaikos taraftarının kendisine açtığı "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" pankartı sonrası sahadan ayrılmıştı. Yunan basını, Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiği için atıldığını vurguladı ancak olayın Ergin Ataman'ın kendini bilerek ihraç ettirdiği yorumları da bulunuyor.

Ergin Ataman'dan 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' pankartına ilişkin ilk açıklama geldi! "Misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı"

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv hazırlık maçında karşı karşıya gelirken Yunan taraftarlardan skandal bir hareket gelmişti. "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" pankartı açan Kıbrıslı Yunan taraftarların bu hamlesi ülkemizde büyük tepki toplamıştı.

SAHAYI TERK ETTİ

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Açılan bu pankart sonrası bir hayli sinirlenen Ergin Ataman, tepkileri sonrası maçtan ihraç edilmişti

ATAMAN'DAN AÇIKLAMA

Ergin Ataman, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Ataman'ın açıklaması şu şekilde:

"Ben Ergin Ataman, Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı "efsanevi" başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, "dostluk ve barışa" katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.

İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi. Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim.

Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak. Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak..."

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Ergin Ataman
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