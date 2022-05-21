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Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'dan kupa töreninde müthiş hareket! Bunu yapmak yürek ister...

21.05.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, Real Madrid'i EuroLeague finalinde mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Kupa töreninde ise çok duygusal bir an yaşandı. Takımın kaptanlarından Doğuş Balbay tam kupayı kaldıracakken sahneden çekildi ve Bryant Dunston'ın kupayı tek kaldırmasını istedi. Takımda emeğinin çok büyük olduğu için böyle bir hamle yapan Balbay, spikerler tarafından alkışlandı.

Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'dan kupa töreninde müthiş hareket! Bunu yapmak yürek ister...

Avrupa'nın dev kupası Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, bir kez daha unvanını korumak için sahaya çıktı. Final Four Yarı Finali'nde Olympiacos'u, Vasilije Micic’in son saniye üçlüğü ile deviren Ergin Ataman'ın öğrencileri Barcelona engelini aşmayı başaran Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon unvanı ile parkeye çıkan Anadolu Efes, nefesleri kesen maçta İspanyol devini 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez şampiyonluğuna ulaştı.

ŞAMPİYONLUK TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

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Takımın kaptanlarından Doğuş Balbay'dan uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir hareket geldi. Kupa töreninde tam kupayı kaldıracakken sahneden çekilen Balbay, Bryant Dunston'ın tek başına kupayla poz vermesini istedi. Takımda emeğinin çok büyük olduğu için böyle bir hamle yapan Balbay, spikerler tarafından alkışlandı.

"ANNENE,BABANA, SANA BU TERBİYEYİ VEREN HERKESE SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ"

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"Büyüksün Doğuş... Annene,babana, sana bu terbiyeyi veren herkese saygılarımızı sunuyoruz Doğuş. Çok büyük bir yüreksin. Bu kupayı kaldırmak 1. kaptanın hakkıdır. Burada sakat olduğu için oynamadığı için kupayı Bryant Dunston'ın kaldırmasını istedi. Çok duygusal bir an.

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