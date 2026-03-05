SPOR

Anadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, sakatlığı bulunan milli oyuncu Shane Larkin'in 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.

Cevdet Berker İşleyen

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başantrenör Pablo Laso ise Larkin'in sakatlığının takım için zor bir durum olduğunu söyleyerek, "Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum. Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

