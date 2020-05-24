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Anadolu Efes'ten koronavirüs açıklaması

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 24.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Anadolu Efes kulüpte son yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten koronavirüs açıklaması

Anadolu Efes, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Yapılan son testlerde hiçbir oyuncusunda Covid-19 rastlanmadığını açıklayan Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonu tamamlamaya hazır olduklarını belirten bir paylaşımda bulundu.

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