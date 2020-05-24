Anadolu Efes'ten koronavirüs açıklaması

Anadolu Efes, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Yapılan son testlerde hiçbir oyuncusunda Covid-19 rastlanmadığını açıklayan Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonu tamamlamaya hazır olduklarını belirten bir paylaşımda bulundu.
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