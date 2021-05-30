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Anadolu Efes, Türkiye'ye 10. kupayı getirdi!

30.05.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirdi.

Anadolu Efes, Türkiye'ye 10. kupayı getirdi!

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirdi.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazandı ve Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

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Anadolu Efes
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