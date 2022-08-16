YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Anadolu Isuzu, TransAnatolia Ralli Raid’de Isuzu D-Max ile yarışacak

Anadolu Isuzu, TransAnatolia Ralli Raid’de Isuzu D-Max ile yarışacak

16.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu Ticari Foksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu: - "Anadolu Isuzu olarak ralli dünyasının en önemli etkinliklerinden olan TransAnatolia’ya sınıfında standartları yükselten, yüksek performanslı motoru, dayanıklı yapısı ve gelişmiş donanım özellikleri ile en zor koşullara bile daima hazır olan Isuzu D-Max aracımız ile yarışacak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, ralli dünyasının en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Ralli Raid’e pick-up segmentindeki temsilcisi Isuzu D-Max ile katılıyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yanı sıra dünyadan birçok ralli severin heyecanla beklediği yarışta Anadolu Isuzu’yu sınıfında yüksek performansı ve dayanıklı yapısı ile sınıfında öne çıkaran Isuzu D-Max V-Cross pick-up temsil edecek.

Anadolu Isuzu’nun off-road takımı Isuzu D-Max Team’de Güvenli Sürücülük Eğitim Merkezi (GÜSEM) Eğitim Uzmanı Yener Gülünay pilot olarak, Yunus Kolcu ise co-pilot olarak görev alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğiyle düzenlenen TransAnatoliaRally Raid, 20 Ağustos 2022 günü Hatay’da başlayacak ve 27 Ağustos 2022 tarihinde Eskişehir’de tamamlanacak. Toplam 2 bin 600 km uzunluğundaki rotası ile 16 kentin sınırlarından geçecek olan TransAnatolia Ralli Raid’in parkurları, özellikle Türkiye’nin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekecek biçimde belirlendi. Yarışmacı ekipler, Hatay’dan start aldıktan sonra hafta boyunca sırasıyla, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara il sınırlarındaki zorlu parkurlardan geçerek yarışı Eskişehir’de tamamlayacaklar. Isuzu D-Max’in teknik servis ihtiyaçları yarış süresince geçilecek olan illerin tümünde bulunan Isuzu yetkili servisleri tarafından karşılanacak.

Rota üzerindeki güzergâhların belirlenen süreler içinde tamamlanmasını gerektiren “raid” kategorisindeki TransAnatolia Ralli Raid’de, Isuzu D-Max Team, güçlü, dayanıklı ve yüksek performanslı karakteriyle önce çıkan Isuzu D-Max 1.9 V-Cross modeli ile yarışacak. Standart modellerine 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti verilen Isuzu D-Max’in bu yarışa özel olarak hazırlanmış versiyonu ilave ekipmanlarla donatılmış durumda.

Anadolu Isuzu Off-Road takımında pilotluk görevini otomotiv sektörünün tanınmış isimlerinden ve güvenli sürüş teknikleri alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından olan Yener Gülünay üstlenecek. Kariyeri boyunca otomotiv medyasında editörlük, muhabirlik ve yöneticilik yapan Gülünay, ileri sürüş teknikleri eğitimlerine ek olarak ralli ve pist yarışçılarına eğitimler verdi. Gülünay, kurucusu olduğu GÜSEM Güvenli Sürüş Eğitim Merkezi ile 2014 yılından bu yana Anadolu Isuzu’nun çözüm ortağı olarak verimli Sürüş eğitimleri ve off-road test sürüşleri düzenliyor. Yardımcı pilot Yunus Kolcu da ralli kariyeri boyunca N-2 ve N-3 sınıflarında katıldığı yarışlarda birçok ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Foksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak ralli dünyasının en önemli etkinliklerinden olan TransAnatolia’ya sınıfında standartları yükselten, yüksek performanslı motoru, dayanıklı yapısı ve gelişmiş donanım özellikleri ile en zor koşullara bile daima hazır olan Isuzu D-Max aracımız ile yarışacak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. TransAnatolia Ralli Raid, bizim için ralli severlerin yanı sıra pick-up segmentine ilgi duyan tüketicilere Isuzu D-Max’in gücünü ve potansiyelini sergilemek için ideal bir etkinlik. ‘Anadolu’nun taşı toprağı D-Max’ ifadesi ile sloganlaştırdığımız ve kazanmak için yola çıktığımız bu macerada, başta Isuzu D-Max Team’in pilotu Yener Gülünay ve yardımcı pilotumuz Yunus Kolcu olmak üzere tüm ekibimize, destek verecek olan yetkili servislerimize ve tüm katılımcılara başarılar diliyor, TransAnatolia Ralli Raid’in ralli sporunun heyecanını yansıtacak bir etkinlik olmasını diliyoruz."

Yarışta Castrol ve ARP Otomotiv de sponsor olarak Isuzu D-Max Team’in yanında olacak. Performans ve dayanıklılığın ön planda olduğu TransAnatolia'da, Isuzu D-Max'in performansına motor sporlarındaki uzmanlığı ile Castrol destek olacak. Böylece Anadolu Isuzu ile Castrol arasındaki işbirliği ticari araç grubuna ek olarak motor sporları platformuna da taşınmış oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Murat Kurum, Zeytinburnu'nda vatandaşlar ve esnafla buluştu:Bakan Murat Kurum, Zeytinburnu'nda vatandaşlar ve esnafla buluştu:
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam ettiAK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti
İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldıİstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:08
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Gül Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.