Anadolu Mektebi 10. yıl Edebiyat ve Kültür kampı Samsun'da başladı.

Ladik Akdağ Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve 5 gün sürecek kampa, 43 ilden 180 öğretmen ve öğrenci katılıyor.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, açılışta yaptığı konuşmada, 18 yaşında memleket sorunu ile ilgilenmeyen kişinin 40 yaşında geldiğinde de memleketiyle ilgili hiçbir iş yapamayacağını söyledi.

Öğrencinin iyi bir üniversiteye gitmesinin önemli olduğunu ancak tek amacının bu olmaması gerektiğini vurgulayan Güçlü, şunları kaydetti:

"İlk önce iyi bir insan olacak. İyi bir vatandaş olacak. Adalet, hak, hukuk, hizmet, hürmet gibi kavramları bilecek. Tabii iyi üniversite, iyi bir bölüm arzu etmesi normal ama tek amaç üniversite olursa ülke nedir, vatan nedir, bayrak nedir, fedakarlık nedir bilemez. Yarın ülkede bir sorun çıktığında terkedilmesi gereken kara parçası mı burası. Böyle durumlar ile karşılaşıyoruz. 18 yaşında memleket sorununa bakmayan adam 40 yaşında ne yapabilir. 18, 19 yaşında idealizmim en yüksek olduğu yaşta kendi memleketindeki meseleye sahip çıkma cesaretini gösteremeyen gencin 40 yaşına geldiğinde yapacağı hiçbir şey yoktur. Bu konuda Anadolu Mektebi bir çağrı, bir uyarı yapıyor. Biz hem çok bilgili, kültürlü, kendini ve toplumu tanıyan, vatan millet kavramının özünü kavramış aynı zamanda da istediği meslekte çok iyi bir eğitim almış gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu ülkede şu anda kendi hayalleri ümitleri olan çok insan var. Aynı zamanda gönül coğrafyamızda Türkiye’den beklentisi olan birçok insan var. Afrika'da, Orta Asya'da, Avrupa'da var."

Kampa ilerleyen süreçte, Prof. Dr. Fatih Kanter, Prof. Dr. Beyhan Kanter, Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Prof. Dr. Dursun Ali Tokel de konuşmacı olarak katılacak.

