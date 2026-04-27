Anadolu'nun şifasına talep arttı! Kanser savaşçısı olarak anılıyor

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk arasında ışgın ya da uçkun olarak bilinen "yayla muzu", Erzincan’da tezgâhlardaki yerini aldı.

Anadolu'nun şifasına talep arttı! Kanser savaşçısı olarak anılıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımda yetişen ışkın otu, kent merkezinde seyyar satıcılar tarafından 200 ila 300 TL arasında satışa sunuluyor. Satıcılar, vatandaşların ürüne ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Anadolu nun şifasına talep arttı! Kanser savaşçısı olarak anılıyor 1

TALEP ARTTI

Dağlık alanlardan topladığı ışkını Buğday Meydanında satan seyyar satıcı Muzaffer Koç, son yıllarda talebin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Koç, birçok kişinin ürünü özellikle farklı illere götürdüğünü ve çoğunlukla tedavi amaçlı tercih ettiğini söyledi.

Anadolu nun şifasına talep arttı! Kanser savaşçısı olarak anılıyor 2

VİTAMİN DEPOSU

Vitamin bakımından zengin olduğu bilinen ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içeriyor. Yöre halkı tarafından mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına karşı tüketildiği belirtiliyor.

Anadolu nun şifasına talep arttı! Kanser savaşçısı olarak anılıyor 3

Kabuğu soyularak tüketilen ve ekşi bir tada sahip olan ışkının; kanser önleyici, bağırsak çalıştırıcı, öksürük önleyici, kemik erimesi önleyici gibi birçok faydasının olduğu biliniyor.

Öte yandan, bitkinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farklı çalışmalar bulunsa da, uzmanlar bu tür ürünlerin tedavi amaçlı kullanımında bilimsel verilerin ve doktor görüşünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA

Bir zamanların gözdesiydi, şimdi ücretsiz dağıtılıyor! Bir zamanların gözdesiydi, şimdi ücretsiz dağıtılıyor!
Hasadı erken başladı! Kaynatıp çay gibi içen bile varHasadı erken başladı! Kaynatıp çay gibi içen bile var

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

