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Anadolu Otoyolu'nda 16 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

17.01.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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