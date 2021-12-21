Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 26,5 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda otoyolda durdurulan minibüste narkotik köpeği "Talisca"nın da katılımıyla arama yapıldı.

Aramada aracın kapı paneli iç kısmına gizlenmiş 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



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