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  4. Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA AA
24.05.2024 08:11
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Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, aynı istikamette giden iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Turan Biçer yönetimindeki 59 ABZ 559 plakalı demir levha yüklü tır, Düzce gişeleri mevkisinde önünden giden Azmi G. idaresindeki 81 KH 360 plakalı kum yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tırın kupa kısmında sıkışarak hayatını kaybeden Turan Biçer'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bölgedeki incelemenin ardından Biçer'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce Tır anadolu otoyolu

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