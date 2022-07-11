YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Anadolu Otoyolu'nda otomobillerin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobillerin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

11.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazadan yara almadan kurtulan 2 yaşındaki çocukla polisler ilgilendi

Anadolu Otoyolu'nda otomobillerin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bayram tatili için akrabalarının yanına giden ailenin bulunduğu otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sapanca Uzunkum mevkisi Ankara yönünde yolcu otobüsü ile otomobilin hasarlı kazaya karışmasının ardından polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada kazayı görerek yavaşlayan O.D. idaresindeki 59 PK 055 plakalı otomobile, arkadan gelen M.S. yönetimindeki 34 ESD 514 plakalı otomobil çarptı.

Sürücülerin yara almadığı kazada, O.D'nin eşi B.Ü.D ve çocuğu A.Z.D ile M.S'nin eşi S.S ve çocukları Ö.Y.S. ve A.H.S yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan M.S'nin 2 yaşındaki kızıyla polis ekipleri ilgilendi.

Sürücü O.D. ve ailesinin İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Uşak'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda otomobillerin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladıSakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyorMuğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya aile anadolu otoyolu

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:30
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:24
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.