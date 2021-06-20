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Anadolu Otoyolu'nda soya fasulyesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

20.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yola saçılan soya fasulyeleri nedeniyle Ankara yönünde ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen soya fasulyesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Servet Ç'nin (24) kullandığı soya fasulyesi yüklü 29 AD 417 plakalı tır, Sapanca mevkisinde devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soya fasulyelerinin yola saçılması nedeniyle Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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