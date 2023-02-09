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Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

09.02.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı geçişi 2. Viyadük üzerinde, Alaattin Öksüz idaresindeki 34 ER 1544 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen Osman Aşkın yönetimindeki 81 ACE 428 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücü Alaattin Öksüz ile yolcular Yurdagül Dönmez, Uğur Başkan, Havva Zambak, İsmail Güneştaş ve Fuat Atalay çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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Düzce yolcu otobüsü anadolu otoyolu kaza

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