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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

23.08.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu Korutepe Tüneli'nde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı.

Kaza yerine gelen Karayolları ve polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağlarken, yolda araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

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Sabah
06:11
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
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Yatsı
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