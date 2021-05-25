Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına video konferans yöntemiyle iştirak ederek, birlik üyesi rektörlerle bir araya geldiğini belirtti.

Yekta Saraç, toplantının, birlik üyesi üniversiteler açısından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.



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