YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi

Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi

25.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına video konferans yöntemiyle iştirak ederek, birlik üyesi rektörlerle bir araya geldiğini belirtti.

Yekta Saraç, toplantının, birlik üyesi üniversiteler açısından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
LGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildiLGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Ankara Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.